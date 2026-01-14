Ipsen Italia, cambio al vertice: Irina Zotova è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato

Irina Zotova guiderà Ipsen Italia portando con sé una solida esperienza manageriale nel settore farmaceutico internazionale, maturata in oltre vent’anni di carriera in ruoli di leadership

Ipsen Italia annuncia la nomina di Irina Zotova come nuovo Presidente e Amministratore Delegato. L’Azienda biofarmaceutica, leader nello sviluppo di farmaci innovativi in oncologia, malattie rare e neuroscienze, rafforza così la propria strategia di crescita e innovazione nel mercato italiano.

Irina Zotova vanta una ventennale esperienza nel settore farmaceutico internazionale, maturata in ruoli di leadership in aziende come Novartis e Amgen, dimostrando una solida visione strategica e una profonda conoscenza del mercato. Entrata in Ipsen nel 2022, ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato della Russia e dei Paesi CIS, dimostrando doti di leadership orientate all’innovazione, alla valorizzazione delle persone e alla creazione di valore sostenibile.

Con un background iniziale in Fisiologia umana e un MBA in Business Administration and Management conseguito presso la Stockolm School of Economics, la nuova AD guiderà Ipsen Italia nel consolidamento degli obiettivi strategici perseguendo l’impegno dell’Azienda negli ambiti di ricerca e sviluppo, accesso alle terapie e visione di lungo periodo.

“È per me un grande onore entrare a far parte del team italiano; con entusiasmo lavorerò per contribuire alla costante crescita di Ipsen come player chiave in oncologia, neuroscienze e malattie rare – dichiara Irina Zotova, nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Ipsen Italia. – Grazie alle nostre forti connessioni, continueremo a essere al fianco della comunità scientifica, delle Istituzioni e delle Associazioni di Pazienti per unire le forze e affrontare insieme le grandi sfide di salute. Il nostro impegno in innovazione e ricerca sarà costante per garantire l’accesso a terapie trasformative in grado di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Crediamo, infatti, che il successo risieda nella capacità di generare un impatto positivo e sostenibile per tutta la comunità e nella forza di una squadra unita e affiatata come quella italiana”.

Informazioni su Ipsen

Ipsen è un’azienda biofarmaceutica, focalizzata sullo sviluppo di medicinali trasformativi in tre aree farmaceutiche: oncologia, malattie rare e neuroscienze.

La nostra pipeline è alimentata dall’innovazione esterna e supportata da circa 100 anni di esperienza nei nostri centri di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, Francia e Regno Unito. I nostri team in oltre 40 Paesi e le nostre partnership in tutto il mondo ci consentono di fornire farmaci a pazienti in più di 100 Paesi. Ipsen è quotata in borsa a Parigi (Euronext: IPN) e negli Stati Uniti attraverso uno Sponsored Level I American Depositary Receipt program (ADR: IPSEY). Per maggiori informazioni, visita ipsen.com