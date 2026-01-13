Stasera su Rai 2 torna l’ultima stagione de “Il collegio” con gli episodi 5 e 6

Su Rai 2 in replica “Il Collegio 9”: la nuova classe si ritrova immersa in un anno di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: il 1990
Martedì 13 gennaio 2026 alle 21:20 Rai 2 propone in replica “Il Collegio 9”, docu-reality diventato un vero e proprio cult generazionale, torna ancora a sorprendere con la sua nona edizione. La nuova classe si ritrova immersa in un anno di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: il 1990.
Nell’episodio 5 “Un amico in più”, per la prima volta nella storia del “Collegio” arriva un amico a quattro zampe: riuscirà a responsabilizzare i collegiali più scalmanati? Le incomprensioni tra due di loro, intanto, raggiungono il culmine.
Nell’episodio 6 “Notti magiche”, la squadra di calcio del “Collegio” è pronta a scendere in campo contro una squadra di Campobasso. Riuscirà a vincere? Intanto, due collegiali rimaste in convitto scoprono il loro destino…