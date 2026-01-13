Stasera su Rai 1 “Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”: la trama

Stasera su Rai 1 “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli”: presentato in anteprima a Venezia, la trama del tv movie di Giuseppe Piccioni

È il 1912. Il poeta Giovanni Pascoli è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra cui la sorella Maria, chiamata Mariù. Il viaggio riflette il lutto del Paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta. Prende il via da qui la storia che Giuseppe Piccioni racconta nel tv movie “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli”, in onda martedì 13 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 1.

Coprodotto Rai Fiction e MeMo Films – su soggetto e sceneggiatura di Sandro Petraglia con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori ed Eleonora Bordi – “Zvanì” è interpretato da Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy.

Attraverso i ricordi di Mariù, “Zvanì” racconta la vita di Pascoli: l’assassinio del padre, la giovinezza segnata dalla povertà, l’impegno politico e il rapporto complicato con Giosuè Carducci. Nonostante difficoltà personali e politiche, si laurea e riabbraccia le sorelle dopo anni. Vivono insieme, ma le dinamiche familiari sono tese: Ida, più indipendente, lascia il fratello per cercare una vita propria. Giovanni, famoso ma infelice, si ritira con Mariù a Castelvecchio, dove il treno che lo porta alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, con apparizioni misteriose, come nelle sue poesie.