Sanremo 2026: Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival

Carlo Conti ha confermato che Laura Pausini lo affiancherà come co-conduttrice in tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026

Manca sempre meno all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston, e Carlo Conti, direttore artistico e conduttore anche per quest’anno, ha annunciato all’edizione serale del Tg1 il nome di chi lo affiancherà nelle cinque serate della kermesse.

Dopo settimane di indiscrezioni, Conti ha confermato che Laura Pausini lo affiancherà in tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026. “Ho cantato per 30 giorni di seguito ‘La solitudine’ sotto casa sua, stonando e così l’ho convinta”, scherza il conduttore.

La cantante ha vinto il Festival di Sanremo nel 1993, nella categoria Nuove Proposte, proprio con la canzone ‘La solitudine‘.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)