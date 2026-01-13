Oggi sciopero dei taxi fino alle 22: la protesta contro l’abusivismo

Per oggi, martedì 13 gennaio, è stato proclamato il primo sciopero nazionale dei taxi del 2026 a cui aderiscono una ventina di sigle sindacali e tocca gran parte dell’Italia, con l’Umbria unica area regionale esclusa. Auto bianche senza passeggeri dunque dalle 8 alle 22. A monte della protesta, la richiesta al governo di portare avanti una politica di norme più stringenti per Uber e le multinazionali delle piattaforme digitali del trasporto pubblico non di linea e dunque, un’azione più decisa contro l’abusivismo nel settore. Alcuni decreti attuativi in materia, previsti da una legge del 2019, infatti non sono mai stati completati.

In particolare, nella Capitale sono previste delle iniziative pubbliche, tra cui un corteo di taxi di diverse città in partenza da Fiumicino e diretto verso il centro. La sfilata dei mezzi passerà a Piazza Bocca della Verità e terminerà verso Montecitorio dove, dalle 11, è previsto un presidio chiamato “corteo statico”.