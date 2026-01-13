La storia di Eugenia Carfora, la preside che ha ispirato la fiction Rai

Chi è Eugenia Carfora, la vera ‘Preside’ che ha trasformato la scuola in un presidio di speranza. Dalla sua storia è nata l’idea di una miniserie Rai

Eugenia Carfora è una dirigente scolastica italiana diventata un simbolo nazionale di coraggio, impegno educativo e lotta alla dispersione scolastica, soprattutto in uno dei contesti socialmente più difficili del nostro Paese come il Parco Verde di Caivano. La sua storia ha attirato l’attenzione di registi e autori televisivi italiani: da un documentario di Domenico Iannacone (‘Come figli miei‘) è nata l’idea di una miniserie Rai intitolata ‘La Preside‘, in onda su Rai 1 con Luisa Ranieri nel ruolo di un personaggio liberamente ispirato a Carfora.

Carfora è dal 2013 la dirigente dell’Istituto Superiore ‘Francesco Morano‘ situato nel quartiere Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, un’area nota per il degrado, la cronica dispersione scolastica e la presenza di fenomeni criminali diffusi. La ‘preside coraggio’, come spesso viene definita, qui ha avviato un progetto educativo rivoluzionario: ha anche percorso le strade, andando casa per casa, per recuperare gli studenti assenteisti, usando megafono e bici, e coinvolgendo famiglie e comunità per riportare i ragazzi in classe. “È stato difficile ricostruire le pareti, più complicato cercare di sanare i cuori“, ha raccontato Carfora al Mattino. Ma come ha fatto a entrare nel cuore dei ragazzi del Parco Verde? “All’inizio ho cercato di andare a convincerli uno per uno- si legge ancora- è stata realtà la scena della fiction nella quale la preside gira con il megafono nel Parco Verde e chiama, nome per nome, tutti i ragazzi, è reale. Avevo deciso di recuperarne il più possibile, non sapevo come fare, andai a chiamarli nella maniera più rapida che mi venne in mente, urlando i loro nomi al megafono”.

Il suo approccio ha trasformato progressivamente l’istituto in un baluardo di legalità, inclusione e opportunità, opponendosi alla rassegnazione e alla cultura dell’abbandono scolastico, e dando vita a attività formative, laboratori e collaborazioni con realtà esterne. Nel 2020 è stata premiata come miglior dirigente scolastica dall’organizzazione Your Edu Action.

