La contestazione degli anni ’60 a “Un’epoca nuova” stasera su Rai Storia

La contestazione degli anni ’60 a “Un’epoca nuova” su Rai Storia. Gli storici Paolo Pombeni e Patrizia Gabrielli ci accompagnano in questo percorso, insieme a Guido Damini

Negli anni in cui il benessere si diffonde e l’istruzione apre nuove porte, una generazione irrompe sulla scena con la forza di un’onda che non vuole più arretrare. È la stagione della contestazione: giovani che chiedono diritti, libertà, uguaglianza; che sfidano la guerra, l’autoritarismo, le convenzioni.

Temi al centro della puntata di “Un’epoca nuova” in onda martedì 13 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Storia.

Dalle proteste contro la guerra in Vietnam all’America dei diritti civili, dalle battaglie per l’obiezione di coscienza ai nuovi fermenti culturali, prende forma un clima che, nel ’68, esploderà nelle università e nelle piazze. In questi anni la ribellione non è più solo protesta: diventa linguaggio, stile di vita, identità collettiva. È un tumulto di idealismi, musica, poesia, slogan e speranze che attraversa oceani e generazioni. In Italia, questo fermento culmina nella tragica ferita di Piazza Fontana, segnando la fine dell’innocenza e l’inizio di una nuova, complessa epoca.

Gli storici Paolo Pombeni e Patrizia Gabrielli ci accompagnano in questo percorso, insieme a Guido Damini, “ al bar della storia”.