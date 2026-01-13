Il film “Tremila anni di attesa” stasera su Rai 3: la trama

Stasera su Rai 3 in onda Tremila anni di attesa (Three Thousand Years of Longing), un film del 2022 diretto da George Miller: la trama

Alithea Binn, docente di storia e mitologia, partecipa a una conferenza a Istanbul e durante il suo soggiorno, compra un’ampolla antica, dalla quale esce un djinn (un genio). Rinchiuso da oltre 2500 anni, il genio è pronto a esaudire tre desideri in cambio della sua libertà.

E’ la trama del film “Tremila anni di attesa”, ispirato ai racconti “The Djinn in the Nightingale’s Eye” di A.S. Byatt, in onda martedì 13 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 3.