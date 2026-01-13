Regia di Arthur Penn, con Faye Dunaway e Martin Balsam, il film “Il piccolo grande uomo” stasera su Rai 5: la trama

Dustin Hoffman senza età, eroe dei due mondi, con un memorabile racconto in anticipo di vent’anni esatti su “Balla coi lupi”, nel film “Il piccolo grande uomo” in onda martedì 13 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 5.

Il vecchissimo Jack Crabb, che ha 121 anni, racconta la sua vita a un giornalista interessato alla storica battaglia di Little Big Horn. Catturato quand’era bambino, Crabb cresce con i Cheyenne e solo da adulto torna nel mondo dei bianchi. Da allora sarà testimone e protagonista, da entrambe le parti, dello scontro di mondi che porta al tramonto della nazione indiana.