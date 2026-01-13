Il film “Amore cucina e curry” stasera su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie il film “Amore cucina e curry” con Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Lebon: la trama
Rai Movie trasmette martedì 13 gennaio 2026 alle 21.20 il film di Lasse Hatlstròm “Amore, cucina e curry”, con Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Lebon. Dopo la tragica scomparsa della madre nel corso di un incendio provocato da rivalità politiche, il giovane Hassan si trasferisce dall’India in Europa con la famiglia. Dopo un periodo di tempo trascorso a Londra la meta definitiva diviene Lumière, un paesino in cui il padre vede la possibilità di concretizzare un futuro di prosperità proseguendo l’attività di rìstoratori. Il locale viene aperto ma non tarderanno i problemi in quanto il posto scelto è proprio di fronte ad un altro ristorante…