Hbo Max arriva in Italia: ecco i titoli nel catalogo e come abbonarsi

Hbo Max arriva in Italia. I titoli in catalogo e i piani di abbonamento. Il nuovo canale debutta oggi con un’offerta che comprende film e serie tv, ma anche lo sport
Gli appassionati di serie tv e film da oggi hanno un nuovo canale dove trovare i titoli più interessanti, ma anche lo sport. Debutta nel nostro Paese Hbo Max, la piattaforma sussidiaria di Warner Bros. Discovery.
I PIANI DI ABBONAMENTO
Sono tre i piani di abbonamento proposti in occasione del lancio. Ce n’è per tutte le tasche ed esigenze. Si parte da 5.99 euro per il modello Base che permette di riprodurre i contenuti contemporaneamente su 2 dispositivi ed avere la risoluzione video Full HD. Salendo al modello Standard da 11.99 euro a queste condizioni si aggiunge la possibilità di effettuare 30 download. Diversa è la situazione per il modello Premium che permette di riprodurre i contenuti contemporaneamente su 4 dispositivi, avere il 4K UHD e il Dolby Atmos sui dispositivi in cui è disponibile ed effettuare 100 download. Quest’ultimo piano Hbo Max lo consiglia per le famiglie. Per lo sport, in tutti i casi, sono da aggiungere 3 euro al proprio abbonamento. “Assisti in prima fila ai più prestigiosi eventi live, ai campionati e ai tornei: dal tennis al ciclismo al biliardo e molti altri sport”, si legge sul sito di Hbo Max.
I TITOLI IN CATALOGO
Cosa è possibile vedere con questi abbonamenti? I titoli in catalogo sono vari e spaziano tra i drammi, le commedie, l’horror, il crime, le storie epiche e lo sci-fi. Si va dai film di Harry Potter a pellicole come “Dune” di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya e “One Battle After Another” di Paul Thomas Anderson con Leonardo Di Caprio. E ancora le serie “The Last of Us” con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, “The Pitt” con Noah Wyle, “Euphoria” con Zendaya, “The White Lotus” con Sydney Sweeney. Per i nostalgici “Sex and the city”, “Game of Thrones”, “The Big Bang Theory”, “Friends”, “The Vampire Diaries” e “Shameless”.
Su X di Hbo Max Italia il saluto di Noah Wyle.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)