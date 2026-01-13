Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia: si indaga per omicidio

Non si hanno notizie di Federica Torzullo, 41 anni, di Anguillara Sabazia, dallo scorso 8 gennaio. Si indaga per omicidio: non convince la versione del marito

È stata perquisita la sua abitazione ad Anguillara Sabazia, paese a 40 chilometri da Roma, e scandagliato anche il lago di Bracciano, ma non è stato trovato nulla. Sembra scomparsa nel nulla Federica Torzullo, 41 anni dal quando è uscita di casa, lo scorso 8 gennaio, portandosi via la borsa con documenti e cellulare, che risulta da allora inattivo. L’indomani il marito ha sporto denuncia dai carabinieri, ipotizzando un allontanamento volontario, ma qualcosa non ha convinto i militari. Ora la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio.

LE INDAGINI

Le indagini sono scattate quindi dopo la denuncia del marito, titolare di una società di scavi della zona, a cui sono stati perquisiti auto e cellulare, perquisita la casa di Anguillara per effettuare i rilievi. I due, a quanto risulterebbe, si stavano separando.

Sarebbero emerse delle incongruenze tra gli elementi raccolti al momento dagli inquirenti e l’ipotesi di un allontanamento volontario, ma nemmeno sarebbero emersi dei riscontri anche sull’ipotesi di un omicidio, per ora.

L’APPELLO

Si cerca la collaborazione della comunità di Anguillara: “Le ricerche proseguono senza sosta- riferisce la locandina dell’associazione Penelope- mentre familiari e amici confidano nell’attenzione e nella solidarietà della comunità per riportare Federica a casa. Per informazioni o avvistamenti, si potrà chiamare il numero pronto Penelope 3396514799 o il 112”.

