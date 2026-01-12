Venezuela, Papa Leone XIV ha ricevuto l’oppositrice Maria Corina Machado

Venezuela, Papa Leone XIV ha ricevuto l’oppositrice e premio Nobel Maria Corina Machado. Un incontro non annunciato che si è tenuto al Palazzo Apostolico Vaticano

Papa Leone XIV ha ricevuto Maria Corina Machado, l’ex deputata dell’Assemblea nazionale del Venezuela insignita nell’ottobre 2025 del Premio Nobel per la Pace. Un incontro non annunciato nel precedente elenco delle udienze di oggi e che si è tenuto al Palazzo Apostolico Vaticano. Vatican Media ha diffuso le immagini del colloquio.

L’incontro tra il pontefice e l’attivista per i diritti umani arriva a una decina di giorni dalla cattura del presidente deposto Nicolas Maduro, ora al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Il partito di Machado, “Vente Venezuela”, si è da sempre opposto al suo governo. Le autorità l’avevano accusata di “cospirazione, incitamento all’odio e terrorismo”. La 58enne, per motivi di sicurezza, è stata costretta prima a vivere in clandestinità e poi a lasciare il suo Paese. Si è recata ad Oslo per ritirare il Premio Nobel, assegnatole per via della sua lotta democratica condotta contro un regime che lei ha accusato apertamente di aver manipolato le elezioni del luglio 2024, dalle quali era stata esclusa. Tra i suoi prossimi impegni un volo negli Stati Uniti: Machado è attesa a Washington per un incontro con il presidente Donald Trump.

Nell’Angelus di domenica 4 gennaio, Papa Leone XIV, a proposito della situazione in Venezuela, ha dichiarato: “Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese”. Il Santo Padre ha chiesto di rispettare “i diritti umani e civili di ognuno e di tutti”, e invocato “un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica”.

