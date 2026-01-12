Torna oggi “È sempre mezzogiorno!”: la nuova settimana di Antonella Clerici

Da oggi su Rai 1 torna “È sempre mezzogiorno!”: la nuova settimana di Antonella Clerici. Giovedì sarà ospite Romina Power

L’allegra brigata di cuochi di “È sempre mezzogiorno!” sarà a fianco della conduttrice Antonella Clerici, anche nelle nuove puntate in onda su Rai 1 da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio alle 11.55, per dare spunti, consigli e per suggerire ricette veloci o preparazioni più elaborate, da condividere con gli ospiti o da gustare in famiglia. Questa settimana, nella puntata di giovedì 15 gennaio, sarà ospite di Antonella Clerici, l’attrice e cantante Romina Power.

Nel corso della trasmissione – realizzata dalla direzione intrattenimento Day Time in collaborazione con “Stand by me” -, ogni giorno si avvicendano ai fornelli cuochi provenienti da tutta Italia e come di consueto è presente un cast fisso. Fulvio Marino avrà in serbo tante nuove ricette di panificazione; la nutrizionista Evelina Flachi, curatrice del benessere, darà consigli per una ”remise en forme” dopo le feste. Con i suoi scherzi e i suoi travestimenti, ci sarà anche Alfio Bottaro, il simpatico factotum dello studio. Il cuoco emiliano Daniele Persegani spiegherà passo passo i trucchi per un impiattamento perfetto e venerdì, nel consueto appuntamento, Carlotta Mantovan svelerà le novità più “sfiziose” del mondo del food.

Angela Frenda racconterà una storia, un episodio, o un personaggio legato ad un piatto particolare che verrà cucinato in studio, il farmer della trasmissione, Matteo Fiocco, spiegherà come trapiantare e coltivare ortaggi di stagione; produttori di eccellenze si collegheranno da tutta Italia per raccontare i segreti della propria tradizione all’enogastronomo Andrea Amadei; Federico Quaranta proporrà un viaggio emozionale negli incantevoli paesaggi italiani. Sal De Riso preparerà inoltre, uno dei suoi dolci di alta pasticceria per i telespettatori che ne hanno fatto richiesta, per un’occasione speciale.

Nelle numerose manches dei giochi telefonici, ci saranno in palio buoni-spesa, batterie di pentole e un divano nuovo. Per prenotarsi si potrà telefonare al numero dedicato - 06.37722090 - durante la diretta del programma, oppure ci si potrà iscrivere sul sito specifico della Rai (www.giocherai.it).