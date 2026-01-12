Nuove emozioni e storie di vita a “La Porta Magica” oggi su Rai 2

Nuove emozioni e storie di vita a “La Porta Magica” da oggi pomeriggio su Rai 2. Sfide, rinascita e sogni di persone comuni con Andrea Delogu

Comincia con la storia di Anna la settimana di “La Porta Magica”, il programma condotto da Andrea Delogu in onda da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio alle 17.00 su Rai 2. Anna chiederà alla Porta Magica di trovare l’abito da sposa perfetto, ripercorrendo una storia d’amore nata per caso tra Napoli e Imperia e segnata da una verità inattesa che ha messo alla prova i suoi sentimenti. Ilaria, invece, accetterà una sfida tutta nuova: tornare a ballare dopo anni di stop e condividere il palco con un ballerino d’eccezione: Matteo Osso.

Martedì 13, il protagonista sarà Stefano, che ha trasformato la perdita del padre e del fratello in una missione: portare nelle scuole italiane l’importanza del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare, per salvare altre vite. Chiederà alla “Porta Magica” una sorpresa per la mamma. E poi Anna, donna dal cuore grande, che da anni dedica il suo tempo ai bambini malati di tumore e che chiederà di realizzare un sogno simbolico: vestirsi da moderna Mary Poppins, per continuare a portare magia, conforto e speranza.

Mercoledì 14 arriverà in studio Silvana di 93 anni, che da anni affronta una storica gara motociclistica in sidecar insieme ai figli, portando avanti una tradizione di famiglia e onorando il ricordo del padre Domingo. La sua storia è un inno alla passione e alla determinazione che sfidano il tempo. Tiziana, invece, cresciuta con il mito di Raffaella Carrà, chiederà di realizzare un desiderio che le viene profondamente dal cuore: ballare sulle note di “Ma che musica Maestro” in ricordo della nonna Rosa, anche lei grande fan di Raffaella.

Giovedì 15 sarà la volta di Gianluca che racconterà la sua rinascita – dopo un grave incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle -, grazie al legame indissolubile con Federica, che non lo ha mai lasciato solo. Alla Porta Magica farà richiesta di una sorpresa speciale. Spazio poi ad Eva, 93 anni e alla sua incredibile storia di vita segnata da gioie e difficoltà, ma unita da una costante: il ballo. Dopo 25 anni senza danze di coppia, chiederà di tornare a ballare in memoria dell’amato marito Orlando.

Infine venerdì 16 la settimana si concluderà con Arianna, che ha vissuto momenti durissimi, dal bullismo alla malattia, senza mai smettere di credere in un nuovo inizio. Alla Porta Magica chiederà un “cambio look” anni 90, ispirato alle ragazze di “Non è la Rai”, per celebrare la sua forza e la sua voglia di leggerezza. In studio poi Patrizia e Alessandra, amiche ritrovate dopo vent’anni, con un grande sogno comune, quello di ballare e divertirsi insieme sul palco.