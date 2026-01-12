La nuova stagione di “Boss in incognito” con Elettra Lamborghini da stasera su Rai 2

Tornano le storie di “Boss in incognito”. Il secondo ciclo di quattro puntate dell’undicesima edizione del docu-reality, torna in prima serata da lunedì 12 gennaio alle 21.20 su Rai 2, con Elettra Lamborghini

Tornano le storie di “Boss in incognito”. Il secondo ciclo di quattro puntate dell’undicesima edizione del docu-reality realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna in prima serata da lunedì 12 gennaio alle 21.20 su Rai 2, con Elettra Lamborghini, nuova conduttrice dallo scorso settembre. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie.

Quattro i nuovi appuntamenti, ciascuno dedicato a realtà aziendali italiane d’eccellenza. I boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in una o più occasioni, ci sarà, in ogni puntata, la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura, con un nuovo aspetto e identità sempre diverse, per non farsi riconoscere.

Protagonista della prima puntata sarà Agata Fiasconaro, Brand Manager di Fiasconaro S.r.l., azienda familiare che affonda le radici nella tradizione della pasticcieria siciliana e che oggi gode di una reputazione consolidata nel panorama dell’alta pasticceria internazionale, esportando i suoi panettoni in tutto il mondo. Con sede a Castelbuono, Fiasconaro produce 20.000 panettoni al giorno, conta 250 collaboratori e ha un volume d’affari pari a 34 milioni di euro annui. Nella sua avventura in incognito Agata Fiasconaro, affiancherà i suoi dipendenti: con Ibrahima imparerà i segreti degli impasti, Angelika la istruirà sulla pirlatura e la messa in forma dei panettoni, Nicola le mostrerà il reparto dove vengono ultimati e imbustati i panettoni, e con Enrico sarà al carretto delle degustazioni in Piazza Margherita di Castelbuono. In incognito anche Elettra Lamborghini che, tra fiocchi e carte, affiancherà Patrizia nell’arte del confezionamento.

Come sempre, l’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini – pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento – verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

“Boss in incognito”, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, è basato sul format “Undercover Boss” creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International. Il programma è scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Elisabetta Valori, Celeste Papuli, Barbara Calabresi. La regia è di Alberto Di Pasquale. Produttore Rai Corrado Pacetti. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy Flavio Tallone.