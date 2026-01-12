Iran: nelle piazze le donne accendono sigarette bruciando foto di Khamenei

Iran, le immagini simbolo delle proteste sono virali sui social: le donne accendono le sigarette bruciando foto di Khamenei

Tra le immagini ‘simbolo’ che stanno circolando in questi giorni delle proteste in corso a Teheran e nelle altre principali città iraniane ci sono le foto e i video delle donne che accendono le sigarette bruciando le foto dell’ayatollah Ali Khamenei. L’azione ha un valore fortemente simbolico di opposizione al regime. Non è la prima volta che nelle rivolte antigovernative le donne hanno un ruolo centrale: era accaduto già tre anni fa dopo la morte dell’attivista curda Mahsa Amini quando proprio le donne iraniane avevano dato vita a una grande ondata di protesta per chiedere libertà. E accadde anche, tanti anni fa, nella rivoluzione del 1979.

In questi giorni le immagini delle donne e delle sigarette sono diventate virali sui social. C’è anche chi, però, mette in dubbio che si tratti sempre di immagini vere e non realizzate con l’intelligenza artificiale. Quella della foto di Khamenei bruciata sta diventando una tendenza che è stata ripresa, in solidarietà al popolo iraniano, anche in altri paesi: ad esempio in Francia.

Un’immagine posterizzata della ragazza che brucia una foto di Khamenei è stata condivisa sui social da J. K. Rowling, la scrittrice di Harry Potter, che invita tutti a schierarsi dalla parte degli iraniani in lotta contro il regime. “Se affermi di sostenere i diritti umani ma non riesci a mostrare solidarietà a chi lotta per la propria libertà in Iran, ti sei smascherato. Non ti importa niente dell’oppressione e della brutalizzazione delle persone, finché a farlo sono i nemici dei tuoi nemici”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)