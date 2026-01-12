Incidente mortale all’Ex Ilva: morto un operaio, proclamato uno sciopero di 24h

Ex-Ilva, precipita durante un controllo delle valvole: morto un operaio. Proclamato uno sciopero di 24 ore “a partire da subito in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali”

Grave incidente all’ex Ilva di Taranto: un operaio è morto dopo essere precipitato dal quarto al quinto piano dell’impianto. L’uomo, 46 anni, è stato subito soccorso dai responsabili della sicurezza e dal personale sanitario, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Lavorava come addetto al controllo delle valvole. Secondo quanto riferito dai media, il lavoratore sarebbe caduto per diversi metri dopo il cedimento di un grigliato. La dinamica è in via di accertamento.

FIM-FIOM-UILM: MUORE OPERAIO A TARANTO, SCIOPERO IMMEDIATO

“A seguito dell’incidente mortale verificatosi a Taranto in Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm dichiarano 24 ore di sciopero a partire da subito da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali. In attesa di conoscere la dinamica, tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico, si stringono intorno alla famiglia del lavoratore”. Così unanoat di Fim, Fiom e Uilm.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)