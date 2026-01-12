Il caso David Rossi a “Lo Stato delle Cose” stasera su Rai 3

“Lo Stato delle Cose” di Massimo Giletti torna in onda domani, lunedì 12 gennaio, dopo la pausa festiva, alle 21:20 su Rai 3. Michele Santoro si interroga sul mondo e sulla politica di oggi.

Nella puntata, il caso David Rossi, il responsabile della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013, porta, dopo che il Ris ha stabilito che non si trattò di suicidio ma di omicidio, nel Nord Italia dove si allunga l’ombra della ‘ Ndrangheta. In studio Gianluca Vinci, presidente Commissione parlamentare Rossi, Carolina Orlandi, figlia di Rossi, Robbi Manghi medico legale e Maurizio Montigiani, dipendente di MPS.

Poi, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: il 2026 potrebbe segnare la svolta nelle indagini. Gli inquirenti si starebbero concentrando sul computer di Chiara Poggi che veniva usato anche dal fratello Marco e dall’amico Sempio. Cosa nasconde quel pc? Intanto ci sarebbero nuovi testimoni in questa storia. Chi sono? In studio Massimo Lovati, Antonio De Rensis, Umberto Brindani, Luciano Garofano, Daniele Occhetti, Roberto Porta.