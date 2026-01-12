Ferrara, incendio alla Torre B di via Felisatti: 60 gli appartamenti coinvolti

Incendio alla Torre B a Ferrara, 60 gli appartamenti coinvolti. Il Comune: “Contattati i proprietari, altrimenti sarà usata la forza pubblica”

A seguito dell’incendio sviluppatosi alla Torre B del Grattacielo di via Felisatti a Ferrara, dal Comune il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) si è incontrato in Prefettura per fare il secondo punto della giornata sulla prima accoglienza per le persone evacuate al Palapalestre (via Tumiati 5), dove saranno temporaneamente alloggiate le persone sfollate dalle proprie abitazioni.

60 GLI APPARTAMENTI COINVOLTI

Sono già presenti una 80ina di persone per dormire nella struttura adibita per l’emergenza. Altri stanno arrivando al Palapalestre e i numeri sono in aumento. Si stanno valutando alternative aggiuntive per rafforzare il numero di posti letto. Sono 60 gli appartamenti del Grattacielo coinvolti. Per circa una 30 nessuno è ancora venuto a dichiarare il numero di occupanti. In questi casi, il Centro Coordinamento Soccorsi ha deciso di contattare i proprietari degli appartamenti. Qualora questi ultimi non diano dichiarazioni sui presenti nelle abitazioni, verrà usata la forza pubblica per entrare in loco e controllare che nessuno sia rimasto all’interno.

DA OGGI LE PERSONE POTRANNO RECUPERARE OGGETTI PERSONALI

Dopo la bonifica, avviata in queste ore, dalle 8 di oggi le persone che vogliono recuperare oggetti saranno messe nelle condizioni di poter entrare, alla presenza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza ed evitare fenomeni di sciacallaggio. Nel frattempo è attiva la Farmacia Comunale 1 dove reperire omogeneizzati e medicinali. Sono una cinquantina di persone quelle che han richiesto il pasto oggi nello spazio adibito per l’occasione vicino alla stazione. È stato attivato un punto informativo sotto il grattacielo, presso la Sala polivalente comunale (piano terra) in viale Cavour 189, dove è possibile ricevere informazioni e segnalare necessità. Nel punto informativo sono presenti anche operatori per la mediazione culturale. “Proseguono le operazioni di supporto a chi si trova senza casa in questo momento e di bonifica di tutti gli appartamenti. C’è massima collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire al massimo sicurezza e tempestività”, ha detto il sindaco Alan Fabbri congiuntamente al prefetto Massimo Marchesiello a seguito dell’incontro di aggiornamento in Prefettura.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)