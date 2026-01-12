Can Yaman è tornato in Italia: “Ma vi pare che giro i locali con la droga?”

Dopo l’arresto in Turchia, Can Yaman è tornato in Italia e si rivolge alla stampa italiana: “Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze?”

Dopo lo scandalo che lo ha travolto, Can Yaman è tornato in Italia. Stando a quanto riferito dalla stampa turca, ieri, l’attore è stato fermato a Istanbul a seguito di un’indagine inerente il traffico di stupefacenti in diversi night club della città. Eppure, oggi Yaman era a Roma, nei pressi del Colosseo e dai suoi social ha scelto di rivolgersi direttamente alla stampa italiana, per raccontare la sua versione dei fatti: “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”, ha scritto l’attore.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)