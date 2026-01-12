Ancora proteste e decine di morti in Iran: Trump valuta uso della forza militare

Centinaia di morti in Iran, Trump considera un’azione militare “molto forte”: “Ma loro vogliono trattare”

Donald Trump sta considerando un’azione militare “molto forte” in Iran. Il Presidente degli Stati Uniti dice di aver contattato il governo che in queste ore sta reprimendo con estrema violenza le manifestazioni di protesta contro il regime, proponendo negoziati. Alla domanda posta domenica dai giornalisti a bordo dell’Air Force One se l’Iran avesse superato la linea rossa precedentemente tracciata riguardo all’uccisione dei manifestanti, Trump ha risposto: “Sembra che stiano cominciando a farlo”.

“Stiamo esaminando la questione con grande serietà”, ha dichiarato Trump. “L’esercito sta valutando la situazione e stiamo considerando alcune opzioni molto concrete. Prenderemo una decisione. Credo che siano stanchi di essere colpiti duramente dagli Stati Uniti. L’Iran vuole negoziare“.

Secondo l’agenzia di stampa Human Rights Activists News Agency, almeno 538 persone hanno perso la vita nelle violenze legate alle manifestazioni, tra cui 490 manifestanti. Il gruppo ha segnalato che oltre 10.600 persone sono state arrestate dalle autorità iraniane. Ma il bilancio delle vittime varia tra i gruppi per i diritti umani, che incontrano difficoltà a contattare le persone in Iran a causa del blocco di internet, Tutti i conteggi, però, sembrano sottostimati.

In risposta a Trump, il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf ha avvertito Washington contro “un errore di calcolo”, affermando che Israele e gli interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente sarebbero “obiettivi legittimi”. “Sia chiaro: in caso di attacco all’Iran, i territori occupati, così come tutte le basi e le navi statunitensi, saranno il nostro obiettivo legittimo”.

Nel frattempo, Reza Pahlavi, figlio dello scià detronizzato dall’Iran e residente negli Stati Uniti, ha esortato domenica le forze di sicurezza e i dipendenti governativi iraniani a unirsi al crescente movimento di protesta. “I dipendenti delle istituzioni statali, così come i membri delle forze armate e di sicurezza, hanno una scelta: stare dalla parte del popolo e diventare alleati della nazione, oppure scegliere la complicità con gli assassini del popolo”, ha scritto Pahlavi sui social.

