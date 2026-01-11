Su Rai 3 a “Kilimangiaro” il viaggio come incontro autentico con persone e realtà locali

Esiste ancora un turismo che si oppone al “mordi e fuggi” e sceglie l’incontro autentico con le comunità locali. A raccontarlo a “Kilimangiaro” su Rai 3 è Edoardo Pierantozzi

Esiste ancora un turismo che si oppone al “mordi e fuggi” e sceglie l’incontro autentico con le comunità locali. A raccontarlo a “Kilimangiaro” – in onda domenica 11 gennaio alle 16.45 su Rai 3 – è Edoardo Pierantozzi, giovane viaggiatore che fa dei suoi itinerari un’immersione negli istanti di quotidianità dei luoghi: la pesca con i nativi dell’Etiopia, i mercati che i circuiti turistici non sfiorano nemmeno, le isole dell’Indonesia sconosciute a molti. Un modo di viaggiare condiviso spesso con il nonno Romeo Manzi, presente tra il pubblico in studio.

Tra gli ospiti anche Alberto Magnani, giornalista e inviato che dal 12 gennaio sarà anche corrispondente de Il Sole 24 Ore in Africa. A “Kilimangiaro” presenta il libro “Le ali dell’Africa”, in cui racconta l’attuale momento storico del continente africano: tra Stati che cercano un futuro tecnologico, profonde disparità socioeconomiche, influenze e ingerenze dei Paesi esteri e le prospettive di un cammino verso maggiore unità e indipendenza.

Silenziosi e imponenti, si levano tra parchi e foreste custodendo un fascino misterioso e un valore cruciale per l’intera umanità: e allora “Lunga vita agli alberi!” Questo il titolo dello spettacolo teatrale che vede protagonisti Giovanni Storti e Stefano Mancuso: una dimostrazione di come arte e scienza possano incontrarsi per generare consapevolezza e cambiamento e sensibilizzare sull’importanza del mondo vegetale per la vita sulla Terra.

Il 2026 si è aperto con uno stravolgimento degli equilibri mondiali. Dario Fabbri, giornalista ed esperto di politiche internazionali, offre un’istantanea della situazione geopolitica globale: dall’arresto di Maduro alla guerra in Ucraina, dagli scontri in Iran alle nuove mire trumpiane.