Stasera su Rai 5 “Match Point” di Woody Allen: la trama del film

In seconda serata su Rai 5 “Match Point” con Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyers ed Emily Mortimer, vincitore di numerosi premi e candidato all’Oscar: la trama

Woody Allen dirige Match Point”, uno dei suoi film più acclamati, con Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyers ed Emily Mortimer, vincitore di numerosi premi e candidato all’Oscar. La pellicola è proposta da Rai 5 lunedì 11 gennaio 2026 alle 23:00.

Chris, giovane irlandese ambizioso, lascia il tennis e si trasferisce a Londra, dove sposa la ricca e nobile Chloe ed entra nell’alta società. Ma la passione clandestina per Nola, ex fidanzata del cognato, lo travolge fino a minacciare la vita agiata che ha conquistato, portandolo a scelte sempre più estreme.