Stasera su Rai 1 arriva “La preside”: la trama degli episodi 1 e 2

Stasera su Rai 1 La Preside, una nuova fiction Rai con protagonista Luisa Ranieri, ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano: la trama

Lunedì 11 gennaio 2026 arriva sul piccolo schermo La Preside, una nuova fiction Rai con protagonista Luisa Ranieri, ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano che lotta per il riscatto educativo in una zona difficile, trasformando una scuola in un presidio di legalità e speranza. La serie, nata da un’idea di Luca Zingaretti, racconta la sua missione di inclusione e cambiamento, affrontando i problemi di un territorio segnato dalla criminalità e dall’abbandono scolastico

Nell’episodio 1 Eugenia Liguori assume il suo nuovo incarico di preside dell’Istituto Morano di Caivano, una scuola in stato di degrado e abbandono, circondata da criminalità e disagio sociale. Nonostante le minacce, l’ostruzionismo del personale assenteista e l’aperta ostilità della comunità locale, Eugenia si rifiuta di arrendersi e trova un valido alleato nel maresciallo Corsi.

Nell’episodio 2 Eugenia intensifica la sua battaglia per riportare gli studenti di Caivano a scuola e farne un istituto d’eccellenza. Organizza un video-appello e va personalmente a recuperare i ragazzi a casa. Scontrandosi con la madre di Nicola, Giuliana ‘A Vesuviana, moglie di un camorrista, Eugenia lotta anche contro l’assenteismo dei docenti e l’inerzia dei servizi sociali.