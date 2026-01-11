Stamani su Rai 1 ultima puntata di “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”

Oggi su Rai 1 ultima puntata di “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”. Storie, luoghi e volti più significativi dell’Anno Santo

Come un album di fotografie, l’ultima puntata di “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, in onda domenica 11 gennaio alle 11.00 su Rai 1, sfoglia le pagine di luoghi, volti e storie che hanno segnato l’Anno Santo, invitando a rileggere il cammino vissuto insieme.

Lorena Bianchetti ripercorrerà infatti i momenti più significativi di un viaggio che – dal nord al sud Italia – ha intrecciato fede, arte, antichi e nuovi itinerari spirituali, semi di speranza.

Dalle grandi città metropolitane, tra cui Milano, Firenze, Bari e Napoli, ai centri più piccoli e ai borghi, il racconto restituisce l’immagine di un Paese capace di custodire la memoria e di accogliere, ricco di luoghi segnati dalla presenza dei Papi e dalla tradizione dell’ospitalità dei pellegrini di ogni tempo.

Nel corso della puntata, Paolo Balduzzi mostrerà alcune delle strade percorse insieme a quanti si mettono in cammino, proprio come i viandanti diretti a Roma, mentre Roberto Celestri svelerà, con l’obiettivo della sua telecamera, i tesori della Città Eterna.

In chiusura le voci di persone comuni e figure note, per testimoniare il “filo rosso” dell’intero anno giubilare: la speranza. Un messaggio corale di pace e di fiducia che apre orizzonti di responsabilità e di impegno.