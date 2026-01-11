Oroscopo di oggi, domenica 11 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 11 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Stimolati dall’ambizione e ispirati da un’insolita concretezza, rimbocchiamoci le maniche per svolgere al meglio i compiti che ci sono stati affidati. Possiamo esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: concentriamoci su quanto riteniamo essenziale.
Toro
Il passaggio della Luna in Vergine fornisce indicazioni confortanti. Muoviamoci nel modo giusto, i risultati più duraturi esigono tempo e pazienza. Problemi pratici risolti senza chiedere aiuto, acquisti oculati ma soddisfacenti, concretezza e buonsenso.
Gemelli
La Luna e Saturno in quadrato mettono in risalto tutte le nostre preoccupazioni per il lavoro. Una sensazione di precarietà che demotiva l’impegno. Alcune circostanze non possono essere cambiate, ma possiamo modificare le nostre azioni e reazioni.
Cancro
Sentiti ringraziamenti alla Luna, che da buona amica sostiene e incoraggia le nostre iniziative, rimettendo in circolo la fiducia in noi stessi. Giornata buona per compravendite di immobili, svaghi e magari anche per l’amore, sempre che ci sia.
Leone
Non perdiamoci in attività inconcludenti, piuttosto approfittiamo dell’apporto di efficienza e senso pratico che arriva dal cielo per smaltire impegni arretrati. Alti e bassi nei rapporti con gli altri, sull’onda di una confusione emotiva. Attendiamo che la nebbia si diradi.
Vergine
Sfoggiamo una grinta invidiabile e una volontà che ci aiuta a tagliare qualsiasi traguardo. Le sfide affrontate con decisione si trasformano in vantaggi. Concediamoci una gita con gli amici sulle piste innevate: un’onorevole fuga da un confronto impegnativo.
Bilancia
Come tutti possediamo la nostra parte, sia di azioni positive sia di ostacoli da superare. Non indulgiamo in un vittimismo che non porta lontano. Evitiamo i clamori della folla, se oggi abbiamo voglia di silenzio. Ritroviamo la pace dentro di noi.
Scorpione
Armonica a Marte, la Luna in Vergine ci offre occasioni professionali impensate e ricompense meritate. Ottima fase per compiere un salto di qualità. Godiamoci questo giovedì di assoluta tranquillità, di pace ritrovata, senza preoccuparci del futuro.
Sagittario
Se la condizione lavorativa è pesante, è naturale che l’umore ne risenta. Però ci sono dei vantaggi economici che rendono accettabile la situazione. Il diavolo non è così brutto come lo dipingiamo, a volte la disposizione d’animo può fare la differenza.
Capricorno
Che bella giornata! I numerosi trigoni che la Luna disegna in cielo ci suggeriscono di cogliere al volo occasioni fortunate amorose e professionali. Fiducia e buonsenso in arrivo! Possiamo guadagnarci la stima di chi entra in contatto con noi.
Acquario
Oggi tutto tace. Persino la Luna, custode di segreti, si nasconde allo sguardo. La piega che prende la giornata dipende esclusivamente da noi. La cura dei rapporti personali passa in secondo ordine, al primo la vita emotiva e le nostre profonde riflessioni.
Pesci
Luna puntigliosa e critica opposta a Saturno, il che ci mette sul chi vive. Fortunatamente compagni, parenti e amici ci restituiscono fiducia. Molte persone intorno a noi a condividere svaghi e interessi. Se chi ci è vicino sta sulle sue, non diamogli peso.