Oggi su Rai 3 a In Mezz’ora un reportage di Monica Maggioni dalla Groenlandia

Perché la Groenlandia è diventata centrale per la geopolitica mondiale? E le parole di Trump, quando dichiara che nulla dell’ordine mondiale degli ultimi 80 anni ha ancora senso e che non ha più bisogno del diritto internazionale, vanno prese davvero sul serio?

Con un reportage esclusivo di Monica Maggioni dalla regione artica a “In Mezz’ora” – in onda domenica 11 gennaio alle 14.30 su Rai 3 – si scoprirà una terra molto diversa da quella che si immagina: un paese ricco di contraddizioni, abitato da pochissime persone, luogo chiave sia per la ricchezza delle sue risorse – le terre rare – che per la posizione strategica al centro delle nuove rotte navali.

Il programma cercherà, inoltre, le risposte sulle nuove crisi globali e approfondirà, con molte voci inedite, la questione Venezuela e quella dell’Iran, capendo perché i due Paesi sono strettamente legati e quali sono gli obiettivi di Trump anche su questo fronte.