Nek ed Elenoire Casalegno oggi su Rai 1 a “Da noi… a Ruota Libera”

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna “Da noi… a Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti: Nek ed Elenoire Casalegno

Le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere che vedono protagoniste persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco.

Torna “Da noi… a Ruota Libera”, in onda domenica, 11 gennaio, alle 17,20 su Rai 1. Ospiti del nuovo appuntamento: il cantautore, musicista e conduttore Nek, che dopo il successo di “The Voice Senior” e la nuova stagione di “The Voice Kids”, partirà per un nuovo tour che lo porterà in Italia e in Europa; la conduttrice Elenoire Casalegno, tra i volti più amati del piccolo schermo; Linda Caridi e Romana Maggiora Vergano, tra le protagoniste di “Prima di noi”, la nuova serie di Rai 1 che ha debuttato il 4 gennaio.

E poi sarà nuovamente presente il piccolo Daniele Scardini, il bambino vittima di bullismo già ospite nella puntata precedente. Infine, la storia di Leonardo De Andreis, giovane artista emergente, autore e voce di “Soltero”, brano diventato virale sui social.

Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.