Luisa Ranieri, Marco Giallini e Valeria Marini oggi a Domenica In su Rai 1

Oggi su Rai 1 torna “Domenica In” con Mara Venier. Ospiti: Luisa Ranieri, Marco Giallini, Valeria Marini con la madre, e Drupi

Una puntata ricca di ospiti e contenuti, all’insegna dell’intrattenimento e dell’attualità, per “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 11 gennaio alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Luisa Ranieri si racconterà a Mara Venier, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera e presentando la nuova serie tv “La Preside” diretta da Luca Miniero, in onda su Rai1 dal 12 gennaio per quattro puntate.

Marco Giallini interverrà per parlare del film “Prendiamoci una pausa”, nelle sale dal 15 gennaio per la regia di Christian Marazziti.

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù, condivideranno il racconto del loro ritrovato rapporto e ripercorreranno la vicenda della truffa finanziaria subita dalla Orrù nel 2018.

Non mancherà la musica: Drupi si esibirà in un medley dei suoi successi più amati, tra cui “Sereno è” e “Piccola e fragile”.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno le ultime notizie sulla tragedia di Crans-Montana insieme a Salvo Sottile, Giovanni Terzi, Roy De Vita e, in collegamento, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.

Infine, Teo Mammucari sarà protagonista del gioco “La cassaforte di Domenica In”, mentre il wedding designer Enzo Miccio racconterà una delle coppie più amate dello spettacolo: Adriano Celentano e Claudia Mori.