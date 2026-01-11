“Lasting but can’t” è, il nuovo singolo di Camillacosì

Arriva anche in rotazione radiofonica “Lasting but can’t”, il nuovo singolo di Camillacosì prodotto da Riccardo Biagetti disponibile sulle piattaforme digitali di streaming

“Lasting But Can’t” è un brano che porta con sé la voglia di concentrarsi sul presente, l’urgenza di cogliere il momento e di non restare immobili in ciò che non ci rappresenta più. Il brano è uno slancio al cambiamento e al lasciare andare tutto ciò che, per via della nostra crescita ed evoluzione, smette di appartenerci e di “raccontare di noi”: abitudini, oggetti, luoghi, pensieri e identità che oggi non ci rispecchiano più.

Attraverso immagini fluide e sospese, come l’acqua di un fiume in cui scorrono pensieri e possibilità, la canzone parla del bisogno di staccarsi dalla staticità e dal rumore di fondo che ci “richiama” a un punto di partenza sicuro, ma non più rappresentativo, per scegliere invece il movimento, il cambiamento e la danza come atto liberatorio e simbolo di vita.

Il ritornello diventa un invito condiviso, rivolto a se stessi ma anche all’altro: “let’s dance” non è solo un gesto fisico, ma una presa di posizione, un modo per affermare che nulla è davvero permanente e che proprio per questo vale la pena viverlo fino in fondo.

Il brano si muove in un pop-soul contemporaneo, con un sound leggero ma incalzante, capace di trasmettere urgenza, libertà e il desiderio di vivere appieno, impedendo che il “non scegliere” diventi, senza accorgersene, la decisione che il tempo prende per noi.

La produzione di Riccardo Biagetti ha mantenuto la musica semplice e immediata, valorizzando le parole e la voce e creando un equilibrio tra leggerezza, ritmo e introspezione.

Commenta l’artista sul nuovo brano: «Lasting But Can’t è un brano che parla a chiunque senta il bisogno di scrollarsi di dosso qualcosa che non gli appartiene più. È nato dal desiderio di ricordarmi che restare fermi fa più paura che cambiare, e che a volte l’unica cosa da fare è decidere di mettersi in gioco, di essere protagonisti attivi della nostra storia, anche senza sapere esattamente dove la strada ci porterà. Scriverlo è stato un modo per lasciar andare, per invitare me stessa, e chi mi è accanto, a “danzare” invece di dar ascolto alle paure. La collaborazione con Riccardo Biagetti è stata ancora una volta fondamentale: insieme abbiamo dato forma a un brano leggero ma urgente, istintivo, che non voleva spiegare troppo, ma far sentire. Il video è nato in modo semplice e divertente, passando una giornata intera al fiume a cantare, ridere e suonare. È stato bello vedere quante persone si sono fermate ad ascoltare, quante altre abbiamo probabilmente disturbato e come tutto questo sia diventato parte della storia del brano. Lasting But Can’t rappresenta per me un passo avanti: dopo la fiducia raccontata in Bluer Sky, qui c’è il bisogno di agire, di cambiare, di non restare immobili. È un invito a vivere, perché oggi le scelte sono nostre.»

Il videoclip di “Lasting But Can’t” è stato girato lungo un torrente della costa toscana, tra i suoni e i colori della natura. La scelta della location riflette perfettamente il significato del brano: l’acqua che scorre diventa metafora del tempo, del cambiamento e dell’impossibilità di restare fermi.

Il video è stato realizzato in modo spontaneo e diretto da Camilla e Riccardo nell’arco di una sola giornata, lasciandosi ispirare dal luogo stesso nella scelta di immagini e movimenti. Durante le riprese, tra risate e musica, numerose persone presenti nei pressi del fiume si sono avvicinate incuriosite, creando un’atmosfera viva e partecipata. Nonostante l’apparente quiete del luogo, il set si è riempito di ascoltatori improvvisati.

Il risultato è un racconto visivo libero, capace di restituire il senso di movimento e di evoluzione che attraversa il brano.