La truffa delle tessera sanitaria: attenzione alla mail “Clicca qui per rinnovarla”

La nuova truffa consiste in una mail che avverte della tessera sanitaria in scadenza e, se si prosegue, raccoglie delicate informazioni personali: non cliccate mai sul link per rinnovarla

Sta girando una nuova truffa e riguarda la tessera sanitaria: le persone si vedono arrivare una mail che li invita a cliccare su un link per rinnovare la tessera sanitaria “in scadenza” (cosa non vera) e, facendo clic sul link, si finisce su un sito che raccoglie dati e informazioni personali in modo illegale. Un ennesimo caso di phishing, insomma. A lanciare l’allarme sulla nuova truffa è l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) della Presidenza del Consiglio. Cascarci è molto facile, perchè nella mail compaiono i loghi della tessera sanitaria e del ministero della Salute.

COSA C’È SCRITTO NELLE MAIL

Nelle mail ingannevoli si fa riferimento ad una “scadenza imminente” della tessera sanitaria e si invitando gli utenti a cliccare sul pulsante “Rinnova ora la tua tessera” per avviare la procedura di rinnovo.

Il testo della mail è questo: “La tua tessera sanitaria è in scadenza imminente. Per assicurare la continuità delle prestazioni mediche, ti raccomandiamo di procedere alla richiesta di una nuova tessera tempestivamente. In questo modo potrai mantenere attivi i tuoi benefici e le tue prestazioni sanitarie continueranno a essere garantite senza soluzione di continuità. Ti chiediamo di fornire i dati dell’intestatario della tessera. Tutti i campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori per completare la richiesta. Per evitare interruzioni nell’assistenza sanitaria e nell’accesso ai servizi, è importante rinnovare la tessera prima della scadenza”, si legge sullo screenshot pubblicato dall’AgID.

LA RACCOLTA DATI ILLECITA

Se si clicca sul link, si finisce su una pagina dove vengono chiesti molti dati personali (numero di telefono, data di nascita, indirizzo). Il dominio è latesserasanitaria.com, ma è tutto falso. L’invito è a non cliccarci mai e a non inserire alcun dato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)