La sicurezza sul lavoro a “Il posto giusto” oggi su Rai 3

Focus sulla sicurezza sul lavoro a “Il posto giusto” oggi pomeriggio su Rai 3. Conducono Giampiero Marrazzo e Simona Vanni

Si parlerà di sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole, con una serie di iniziative legate alla formazione per le nuove generazioni, nel nuovo appuntamento con “Il Posto Giusto” – il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea, Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027 – in onda domenica 11 gennaio alle 13 su Rai 3.

Spazio anche alla classifica delle province che offriranno maggiori opportunità di lavoro ai giovani nei prossimi mesi. Con l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini si parlerà tra l’altro della grande tradizione artigianale italiana, dalla vetreria artistica alla pelletteria, con informazioni e consigli utili sulle possibilità di formazione in questo settore. Nello spazio delle interviste saranno ospiti in studio l’imprenditore Nicola Oselladore, che racconterà il suo percorso per creare una start up agricola partendo da un uovo, e Massimo Poppi che, dopo aver perso il lavoro e la casa, è riuscito a riprendere in mano la propria vita grazie alla comunità di Sant’Egidio.

Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approfondirà le iniziative promosse dal Ministero del lavoro in tema di sicurezza anche per gli studenti. Fabrizio Dafano, consulente d’impresa, parlerà dei progetti di collaborazione tra università e aziende nel settore dell’innovazione. Nella rubrica “Lavoro e Sentimento” Antonella Boralevi analizzerà il tema della collaborazione e del lavoro di squadra. Per conoscere i mestieri del futuro torna la rubrica di Martina Socrate, che in questa puntata incontrerà un’esperta di economia circolare. Ad arricchire la discussione in studio saranno gli studenti dell’Its Red di Varese, con il racconto della loro esperienza formativa e personale.