Il thriller “Inexorable” stasera su Rai 4: ecco la trama

Il film thriller “Inexorable” di Fabrice Du Welz con Benoit Poelvoorde Alba Gaia Bellugi in onda domenica 11 gennaio 2026 alle 23:10 su Rai 4: la trama
Lo scrittore Marcell cerca l’ispirazione nella villa isolata di sua moglie Jeanne dove incontra Gloria, cameriera neo-assunta. La presenza di Gloria, che non sembra affatto casuale, mette in crisi la coppia
