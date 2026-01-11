Il film “Il mio regno per una farfalla” stasera su Rai 2: ecco la trama

In prima serata e in prima visione su Rai 2 il film “Il mio regno per una farfalla” scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi: la trama

Sasà è un nobile decaduto, figlio illegittimo del Barone Belladonna. Nato e cresciuto sull’isola di Ischia, si vanta di esserne il Re, ed ha eletto a sua reggia la suite di uno storico albergo fondato dal padre. Con i suoi occhioni dolci e la sua faccia da schiaffi, Sasà seduce a suo modo un po’ tutti. Dal tavolino del bar in piazzetta, che ha istituito a suo ufficio, dietro “libere” donazioni elargisce fantasiosi consigli. Donnaiolo impenitente, bugiardo incallito senza il becco di un quattrino, Sasà è un maestro di improvvisazione, ma dotato di una simpatia irresistibile e di una dialettica Shakespeariana tale da riuscire sempre a volgere le situazioni in suo favore…

E’ la trama del film “Il mio regno per una farfalla” in onda domenica 11 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 2.