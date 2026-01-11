Il film “Il duro del Road House” stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai 4 “Il duro del Road House”, film cult del 1989 con Patrick Swayze nel ruolo di James Dalton, un buttafuori professionista laureato in filosofia: la trama

Missouri, anni ’90. James Dalton, studente di filosofia di giorno e buttafuori di notte, deve ripulire un locale notturno da spacciatori e taglieggiatori. Saranno guai.

E’ la trama del film “Il duro del Road House” in onda domenica 11 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast, oltre a Patrick Swayze, anche Brad Wesley (Ben Gazzara), Sam Elliott (Wade Garrett) e Kelly Lynch (Elisabeth Clay).