Il Battesimo al centro di “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

Il sacramento che introduce alla vita cristiana: il Battesimo. In concomitanza con la ricorrenza della giornata dedicata al Battesimo di Gesù, se ne parla in “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 11 gennaio alle 11.15 su Rai 1.

Lorena Bianchetti, insieme ai suoi ospiti padre Giulio Albanese ed Emanuela Buccioni, biblista, darà luogo a una riflessione sul battesimo, sulla sua storia, sul suo significato, sui personaggi, come Giovanni Battista, che sono più legati a questo atto, e sui segni che ne accompagnano l’amministrazione. Tutto questo avverrà anche grazie a servizi che mostreranno come il Battesimo abbia dato lo spunto per splendide opere d’arte, ma sia anche e soprattutto un momento che va oltre il semplice rito, per dare inizio a un percorso di fede.

La puntata andrà in onda subito dopo la messa celebrata nella Cappella Sistina da Papa Leone XIV, che per la prima volta amministrerà in quel luogo il sacramento ad alcuni bambini, secondo la tradizione che fu inaugurata, esattamente l’11 gennaio del 1981, da papa Giovanni Paolo II. Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.