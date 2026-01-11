Clairee torna con “Karma”, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme

“Karma” è il nuovo singolo della cantautrice Clairee, disponibile da venerdì 9 gennaio su tutte le piattaforme digitali

“Karma” è il nuovo singolo della cantautrice Clairee, disponibile da venerdì 9 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Il brano, distribuito da Universal Music Italia, racconta una relazione caratterizzata da alti e bassi, una vera e propria altalena emotiva dove Clairee si trova in bilico tra il voler scappare e il bisogno di avere vicino l’altra persona. Nella canzone, il karma è descritto come un filo invisibile che unisce due persone che non riescono a fare a meno l’uno dell’altra. Alla fine del brano, l’artista lascia che sia il karma a fare il suo corso e a decidere cosa accadrà. La produzione di Bahni dà vita ad un brano pop-elettronico, con una vocalità moderna e influenze drum and bass.

“Con KARMA volevo raccontare quel momento in cui un rapporto che sembrava solido inizia a sfaldarsi, lasciandoti con una sensazione di smarrimento e distanza. Il brano esplora quella tensione tra il voler andare avanti e il non riuscire a lasciare andare completamente il passato, tra la paura di perdere tutto e il bisogno di ritrovare sé stessi.” – afferma CLAIREE.

Claire, nome d’arte di Chiara Michela Minicozzi, è una cantautrice nata nel 2002 a Benevento. Attualmente vive a Roma, dove studia musica e songwriting. Fin da bambina, ha coltivato una profonda passione per la musica, iniziando presto a cantare e comporre i suoi primi brani. Nel 2021 ha pubblicato i suoi primi brani come artista indipendente. Il suo progetto artistico abbraccia diverse influenze, spaziando dal cantautorato italiano al pop contemporaneo, con incursioni nell’R&B e nell’hip hop. Il suo ultimo singolo “PASSI DA ME” è stato inserito nelle playlist editoriali “New Music Friday Italia” e “Nuovo Pop” di Spotify.