Brividi stasera su Rai 4 con “A Quiet Place – Un posto tranquillo”: la trama del film

“A Quiet Place – Un posto tranquillo”, film del 2018 co-scritto, diretto e interpretato da John Krasinski, stasera su Rai 4: la trama

Il 18 giugno 2020 il pianeta Terra è stato invaso da creature aliene prive di vista ma dotate di pelle dura come una corazza e di un udito estremamente sensibile, che hanno decimato la popolazione umana ed obbligano i superstiti a non emettere mai il minimo rumore per non essere scoperti ed attaccati. Durante l’89º giorno dopo la misteriosa invasione, la famiglia Abbott, composta da Lee, la moglie Evelyn, la figlia sorda Regan e i figli Marcus e Beau, cerca rifornimenti nei locali di una cittadina abbandonata, comunicando solo attraverso la lingua dei segni americana. Beau cerca di portare con sé uno shuttle giocattolo, ma suo padre glielo impedisce, rimuovendo le batterie dal giocattolo in modo che non possa fare rumore. Regan, tuttavia, restituisce il giocattolo al bambino, senza accorgersi, però, che il fratello, uscendo dal negozio, ha preso anche le batterie. Durante il tragitto verso casa Beau accende lo shuttle ed i suoni emessi dal giocattolo attirano una creatura, che uccide immediatamente il bambino.

Un anno dopo, a seguito di numerose chiamate di soccorso effettuate da Lee tramite telegrafo, tre creature si sono rese conto della presenza della famiglia. Lee cerca di migliorare l’impianto cocleare di Regan, aumentando il segnale grazie all’utilizzo di parti di vecchie radio; tuttavia il dispositivo non riesce a migliorare l’udito della ragazzina, la quale, oltre a sentirsi colpevole per la morte del fratello, ha continui litigi con il padre. Dopo 473 giorni dall’invasione, Lee vuole portare il figlio fuori dalla fattoria, nella foresta, per insegnargli come sopravvivere. Marcus però è spaventato, quindi Regan si offre di andare al suo posto, ma Lee le chiede di rimanere a casa, poiché a Evelyn serve aiuto essendo incinta. Lee insegna a Marcus a pescare e gli spiega che i rumori possono essere mascherati da altri rumori di sottofondo, come lo scorrere dell’acqua (pertanto in prossimità dei corsi d’acqua è possibile parlare normalmente senza correre rischi), mentre Marcus rivela al padre che la sorella si sente ancora in colpa per la morte di Beau. Sulla via del ritorno la strada è ostacolata da una pila di oggetti e Marcus ci si scontra; subito dopo Lee e Marcus notano il corpo sventrato di un’anziana signora e di fianco un anziano uomo (presumibilmente il marito) traumatizzato dal ritrovamento, il quale, non riuscendo a sopportare il dolore e non trovando più la forza di voler continuare a vivere, cede al dolore e sceglie di farla finita, iniziando a gridare e venendo immediatamente attaccato ed ucciso da una delle creature in circolazione. Nel frattempo Regan si è allontanata di nascosto dalla fattoria per andare a visitare un memoriale dedicato a Beau, costruito nel luogo dove è stato ucciso.

Alla fattoria, intanto, a Evelyn si rompono le acque e, mentre si dirige in cantina per avvisare il marito dell’imminente pericolo, calpesta un chiodo che sporge da un gradino sulla scala; il dolore la porta a lasciar cadere un ritratto di famiglia ed il rumore attira una creatura. La donna riesce ad attivare un interruttore che cambia il colore delle luci esterne della casa da bianche a rosse, in modo da segnalare a chi si trova all’esterno la presenza delle creature all’interno del perimetro della casa, e subito dopo corre a nascondersi nella vasca da bagno. Lee e Marcus, al rientro, vedono le luci rosse, quindi Lee ordina al figlio di produrre un rumore forte in modo da attirare lontano dalla casa le creature, e Marcus fa esplodere dei fuochi d’artificio. Lee entra in casa e non trova altro che sangue e nessuna traccia di Evelyn, temendo quindi il peggio; proprio in quel momento appare la mano insanguinata di sua moglie sul vetro della doccia, con suo figlio appena nato tra le braccia. I tre si avviano verso lo scantinato insonorizzato, dove il neonato viene messo in salvo. Subito dopo Lee va a cercare Regan e Marcus mentre Evelyn si addormenta senza accorgersi, però, di una perdita d’acqua nello scantinato perché una creatura, attirata dal pianto del bambino prima che i tre si mettessero in salvo, ha causato una perdita. Nel frattempo Regan vede i fuochi d’artificio e ritorna di corsa alla fattoria, ritrovando Marcus.

Quando Evelyn si sveglia si accorge della perdita e vede una creatura in fondo allo scantinato allagato poco distante dalla culla con il bambino. La donna prende il bambino in braccio ma fa sì la creatura si accorga della sua presenza e si avvicini a pochi centimetri da lei. Intanto Regan e Marcus si rifugiano in cima a un silo, dove accendono un fuoco per avvertire il padre della loro posizione. Marcus cade poi nel recipiente, pieno di mais, facendone cigolare lo sportello, sprofondando e quasi soffocando, ma viene salvato da Regan, che si lancia dentro a sua volta. I due vengono poi attaccati dalla creatura che stava per aggredire Evelyn (infatti ha lasciato perdere la donna poiché attirata dal cigolio dello sportello del silo) e, mentre cercano di proteggersi con un altro sportello rotto del silo, il nuovo impianto cocleare potenziato di Regan reagisce alla vicinanza della creatura emettendo un suono ad alta frequenza che la infastidisce e la fa scappare. Lee ritrova i ragazzi, che fuggono dal silo attraverso il buco creato dalla creatura in fuga. La creatura ritorna e Lee la attacca con un’ascia, mentre i due bambini, su ordine del padre, vanno a nascondersi in un pick-up abbandonato. Durante l’attacco, Lee viene ferito al ventre e Marcus chiama disperatamente il padre, attirando l’attenzione della creatura. Lee quindi decide di sacrificarsi per salvare i figli, lanciando un urlo che attira a sé la creatura, che lo uccide.

All’alba i ragazzi riescono a riunirsi con la loro madre e Regan, a cui in precedenza non era mai stato permesso di andare nel seminterrato, vede per la prima volta gli appunti del padre sulle creature e sulla sua sperimentazione dei diversi impianti cocleari, oltre alle apparecchiature radio. Una delle creature intanto ritorna, invadendo il seminterrato, e Regan, vedendo la creatura che distrugge un monitor che emetteva scariche ad alta frequenza e leggendo le note scritte da Lee, intuisce che le frequenze emesse dal nuovo impianto cocleare risultano fastidiose per gli invasori, quindi possono essere usate come arma contro di loro; posizionando l’apparecchio acustico vicino a un microfono, il suono viene emesso attraverso gli altoparlanti e la creatura cade a terra svenuta, per poi riprendersi non appena Regan allontana l’apparecchio dal microfono ed avvicinarsi minacciosa ad Evelyn, la quale la uccide del tutto con un colpo di fucile. Dopo aver eliminato la creatura, Evelyn e i ragazzi osservano dalle telecamere di sorveglianza le due altre creature avanzare verso la fattoria, attirate dallo sparo. Ormai a conoscenza della loro debolezza, Regan alza il volume dell’amplificatore per aumentare la potenza della nuova arma ed Evelyn ricarica il fucile.

E’ la trama del film “A Quiet Place – Un posto tranquillo” in onda lunedì 11 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4.