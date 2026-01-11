“Belli/e” è il nuovo singolo di Diletta Fosso: il brano è disponibile sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica

Secondo classificato al concorso NYCanta all’Oceana Theater di Brooklyn e premiato con una menzione d’onore al Lunezia, “Belli/e” è il nuovo singolo di Diletta Fosso.

Scrolli, metti like, scrolli ancora ed è tutto perfetto: gloss, blush, outfit da copertina. Poi alzi gli occhi dallo schermo e in realtà la gente sta in pigiama sul divano, con le occhiaie e il gatto che fa le fusa in un disordine assurdo. “Belli/e” nasce esattamente in quel cortocircuito, quello che ti fa sorridere ma anche un po’ pensare.

L’atmosfera è lucida, pop, quasi patinata in superficie; ma sotto corre una nostalgia gentile, come l’odore della terra dopo la pioggia o la botta emotiva di un libro aperto al capitolo giusto.

“Ho disseminato il testo di parole inglesi – racconta Diletta Fosso – perché sono il vocabolario del feed e le ho fatte scontrare con immagini più poetiche e quotidiane per dire che la bellezza non è un filtro. Non la decidono i trend né il capitale: brilla anche nei difetti, in una bambina che corre felice senza like, nel caos senza trucco dove ti riscopri ancora persona.

Musicalmente ho cercato un pop scorrevole e ironico, con un ritornello che si apre come il cielo che torna azzurro dopo il temporale. Al violoncello ribatto la fondamentale degli accordi elaborando un po’ le parti, svolazzando prima dei ritornelli e marcando il ritmo; cerco sempre di sostenere la voce senza schiacciarla. Se il feed ti dice che non sei abbastanza, alza il volume. Nessun algoritmo ha mai saputo riconoscere il bello che hai negli occhi”.