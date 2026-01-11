Al via UMBRIACON Festival Comics Arts & Games dal 16 al 18 gennaio, Umbriafiere

UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra, in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Bastia Umbra, con il patrocinio del Comune di Assisi e della Provincia di Perugia.

, capace di unire generazioni, passioni e linguaggi diversi in un’unica, gigantesca celebrazione della cultura e dell’arte. La terza edizione di, è all’Umbriafiere di Bastia Umbra (Pg). Saranno tre giorni all’insegna della creatività, del divertimento e della fantasia con autori, disegnatori, cosplayer e giocatori provenienti da tutta Italia e dal mondo. Il ricco programma di UmbriaCON prevede spettacoli, eventi, esibizioni dal vivo, mostre, workshop, attività ludiche e tanti stand espositivi. È l’evento perfetto per tutta la famiglia, dove ogni generazione trova il suo momento speciale.

L’edizione 2026 alza ulteriormente l’asticella: il grande tema “Cult”, scelto per la terza edizione, porta sul palco icone che hanno fatto la storia dell’intrattenimento italiano e internazionale. A darsi appuntamento all’Umbriafiere sono oltre 80 ospiti e artisti nazionali e internazionali del settore.

In particolare si segnalano: Mitsuhiro Arita, illustratore giapponese di fama mondiale (tutti e tre i giorni), Natalia Tena, attrice amata dal grande pubblico per i ruoli di Nymphadora Tonks (Harry Potter) e Osha (Il Trono di Spade) presente il venerdì e sabato, Kevin Eastman (co-creatore delle leggendarie Tartarughe Ninja), Simon Bisley (autore della cover ufficiale 2026), Sara Pichelli (co-creatrice di Miles Morales, il nuovo Spider-Man) gli youtuber Caverna di Platone, Sio e Fraffrog (GigaCiao) e ancora Gabriele Dell’Otto, Alex Maleev, Massimo Bonfatti, Federic92ita, Lorenzo Branchetti, gli attori Francesco Pannofino e Anna Mazzamauro, i comici Gigi & Andrea.

Musica, spettacolo e intrattenimento dal vivo sono il cuore pulsante di UmbriaCON. Sul palco prendono vita esibizioni pensate per emozionare, divertire e coinvolgere tutte le età: i concerti di Giorgio Vanni & Ammiraglio Max, degli Animeniacs, degli Oliver Onions oltre a performance speciali e show come la gara di Cosplay, la gara K-Pop e lo spettacolo dello Star Wars Club.

UmbriaCON diventa un vero viaggio nella memoria collettiva, tra cinema, musica e televisione con icone che hanno fatto la storia della cultura pop.

Durante il Festival, i fan potranno assistere a panel, sessioni di firma copie e momenti di incontro con i propri beniamini, un’occasione imperdibile per chi li segue su web e social e desidera conoscerli dal vivo. Per i più piccoli (ma anche per fan di ogni età!), spazio alla meraviglia: arriva l’area LEGO più grande mai vista a UmbriaCON, con diorami animati spettacolari, statue giganti e spazi di gioco libero pensati per stimolare creatività e immaginazione. Un’area kids progettata come una vera esperienza immersiva, senza limiti a fantasia e divertimento.Il pubblico di UmbriaCON troverà inoltre una ricca area food tematica pensata per ogni gusto, attività continue senza sosta per tre giorni e un’area mostre, tra cui l’esposizione degli elaborati del Contest “Creature e Leggende dell’Umbria”, indetto da UmbriaCON in collaborazione con il NID (Nuovo Istituto Design) di Perugia.