Ad “Allegro ma non troppo” su Rai 3 il caos del mondo contemporaneo

"Allegro ma non troppo" in seconda serata su Rai 3 il caos del mondo contemporaneo. Ospiti di Luca Barbareschi: Nicola Lagioia e Serena Autieri

Il caos del mondo contemporaneo e quello delle nostre vite che corrono troppo veloci per potersi fermare. Il caos delle informazioni che ci bombardano senza lasciarci il tempo di capire e quello della politica ridotta a slogan, “meme”, “like” e reazioni. Se ne parlerà ad “Allegro ma non troppo”, il late night show di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 11 gennaio alle 23.10 su Rai 3.

Il vecchio ordine è crollato, quello nuovo non si intravede. Guerra o pace, rumore o silernzio, siamo tutti alla ricerca di un centro di gravità difficile da individuare. Insieme a Barbareschi, su questo tema, lo scrittore Nicola Lagioia e l’attrice e cantante Serena Autieri: con l’aiuto delle solite incursioni dal pubblico, per interrogarsi sul senso del caos contemporaneo e su come provare ad abitarlo senza esserne travolti.