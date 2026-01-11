A “Genitori, che fare?” oggi su Rai 2 la sicurezza stradale

La nuova puntata di “Genitori, che fare?”, programma della Direzione Approfondimento Rai, porta al centro della discussione un tema quanto mai attuale: la sicurezza stradale

La nuova puntata di “Genitori, che fare?”, programma della Direzione Approfondimento Rai, porta al centro della discussione un tema quanto mai attuale: la sicurezza stradale. Domenica 11 gennaio, alle 17 su Rai 2, Gianni Ippoliti guiderà un confronto diretto e senza filtri tra genitori e ragazzi presenti in studio, chiamati a raccontare esperienze, paure e riflessioni legate alla sicurezza sulle strade.

A rispondere ai dubbi delle famiglie e ad approfondire le diverse sfaccettature del tema interverranno: Stefano Guarnieri, vicepresidente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri; Simone Feder, educatore e psicologo; la dottoressa Marzia Giordano, dirigente medico presso l’U.O.C. di Medicina d’Urgenza – Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli.