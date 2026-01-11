491 giorni da ostaggio di Eli Sharabi a “Sorgente di vita” oggi su Rai 3

Ostaggio di Hamas per 491 giorni. Eli Sharabi, ostaggio di Hamas per 491 giorni, racconta a “Sorgente di vita” – in onda domenica 11 gennaio alle 7.00 su Rai 3 – la sua prigionia, iniziata il 7 ottobre 2023 e conclusa con la liberazione l’8 febbraio 2025. Rievoca con precisione agghiacciante l’attacco al kibbutz Beeri, la separazione dalla moglie e dalle figlie, il rapimento, i tunnel cinquanta metri sotto il suolo di Gaza, la prigionia feroce, tra catene ai piedi, pestaggi e fame. E, una volta libero, la prova più dura: sua moglie e le due figlie erano state uccise nell’attacco del 7 ottobre. E suo fratello, anche lui preso in ostaggio, era stato assassinato.

La sua testimonianza è affidata al memoir “L’ostaggio”, di recente tradotto in Italia, per la rivista Time tra i cento libri più importanti del 2025.

Una nuova via nella toponomastica romana ricorda la figura di Enzo Sereni, ebreo, antifascista, fervente sionista, emigrato nella Palestina sotto mandato britannico. Durante la guerra si arruola nell’esercito inglese per combattere il nazifascismo, viene catturato e ucciso nel lager di Dachau. La sua vicenda è strettamente legata a quella di suo fratello Emilio, figura di spicco della Resistenza e dirigente del Partito Comunista. Un ritratto dei due fratelli nelle parole della figlia di Emilio, Anna Sereni, dello storico David Bidussa e dello psicoanalista David Meghnagi.

Eva, Noè, Abramo, Mosè e tanti altri: sono oltre settanta i ritratti in “Prime persone”, il nuovo libro di Erri De Luca che passa in rassegna le vite dei protagonisti della Torah, la Bibbia ebraica, e degli altri testi della tradizione. Poche righe per ognuno, affilate e potenti. Napoletano di nascita e cittadino del mondo, Erri De Luca frequenta e studia da molti anni le Scritture ebraiche, a cui ha dedicato numerose pubblicazioni.