Tennis: Lorenzo Musetti diventa numero 5 del mondo

Tennis: a Hong Kong Lorenzo Musetti supera Rublev, raggiunge la finale e sale al numero 5 del ranking Atp

Lorenzo Musetti inizia il 2026 con un primato: lunedì sarà numero 5 del ranking Atp. È il terzo italiano nell’era Open a riuscire a entrare tra i primi cinque del mondo dopo Adriano Panatta e Jannik Sinner. Quarto nella storia, aggiungendo Nicola Pietrangeli. L’azzurro al Bank of China di Hong Kong ha raggiunto il traguardo grazie al successo in semifinale contro Andrey Rublev, sconfitto in tre set: 6-7, 7-5, 6-4. Una vittoria che per lui significa anche la nona finale in carriera nel circuito maggiore: il suo avversario sarà il vincente del match tra Alexander Bublik e Marcos Giron. “Non avevo mai giocato così ad Hong Kong- ha detto Musetti a fine match nelle parole riportate da supertennis- Ogni volta che io alzavo il livello, Rublev faceva lo stesso, ma fortunatamente alla fine ce l’ho fatta. Sono orgoglioso del livello che ho messo in campo”. E della scalata nella classifica Atp.

