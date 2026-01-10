Tennis: a Seul la prima sfida dell’anno tra Sinner e Alcaraz va allo spagnolo

Tennis, Sinner perde la sfida-esibizione con Alcaraz: ko in due set a Seul. Il numero 1 al mondo si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 7-6

La prima ‘sfida’ del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata vinta dallo spagnolo. Una partita-esibizione a Seul (Corea del Sud), in cui il numero 1 al mondo si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 7-6. Confronto ‘povero’ dal punto di vista tecnico e con diversi errori, che è stato fondamentalmente in equilibrio e che Alcaraz ha fatto pendere dalla sua parte in due momenti decisivi. Sorrisi e grandi applausi comunque dal pubblico. All’Incheon Inspire Arena erano presenti 15mila spettatori. Adesso Sinner e Alcaraz faranno sul serio: primo appuntamento gli Australian Open, che inizieranno il 18 gennaio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)