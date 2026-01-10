Su Rai 3 a Tv Talk, la cattura di Maduro e il racconto televisivo della tragedia di Crans-Montana

La prima puntata del 2026 di “Tv Talk” in onda sabato 10 gennaio, alle 15.00 su Rai 3, si aprirà con uno dei casi geopolitici più clamorosi delle ultime settimane

La prima puntata del 2026 di “Tv Talk” in onda sabato 10 gennaio, alle 15.00 su Rai 3, si aprirà con uno dei casi geopolitici più clamorosi delle ultime settimane: l’operazione a sorpresa con cui Donald Trump ha ordinato la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Massimo Gramellini, Stefano Zurlo, Carlo Puca e, in collegamento dal confine tra Colombia e Venezuela, l’inviata Rai Stefania Battistini analizzeranno come la televisione sta raccontando un evento senza precedenti, tra scontri ideologici e linguaggi sempre più da show.

A seguire uno sguardo sul racconto televisivo della tragedia di Crans-Montana, e una riflessione sul ruolo della tv nell’elaborazione del lutto collettivo, sull’uso dei video amatoriali e sul rischio di moralismo nel dibattito mediatico.

Spazio anche al caso Signorini che sta scuotendo il mondo della televisione italiana: dall’auto-sospensione del conduttore Mediaset alle accuse che hanno avuto origine sul web.

Dopo i ReTVeet, la rubrica dedicata ai momenti tv più commentati della settimana, Nicola Savino commenterà il suo l’esordio in prima serata in Tali e Quali.

La puntata proseguirà con Massimiliano Ossini e la sua annata ricca di impegni televisivi, da La città ideale su Rai3, a UnoMattina e Linea Bianca Olympia su Rai 1.

In chiusura focus su Prima di noi, la nuova serie di Rai 1 tratta dal romanzo di Giorgio Fontana, con l’attrice Linda Caridi e la regista e sceneggiatrice Valia Santella che racconteranno un grande affresco della storia italiana del Novecento, tra memoria familiare, identità e racconto civile, insieme allo storico della televisione Giorgio Simonelli.