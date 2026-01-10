Stasera su Rai 5 “Qualcosa è andato storto” con Carlo Buccirosso a teatro

La storia al centro della commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso, “Qualcosa è andato storto”, in onda sabato10 gennaio alle 21.20 in prima visione su Rai 5

Corrado Postiglione è un avvocato di provincia, modesto e pieno di buone intenzioni, alle prese con clienti tanto popolari quanto complicati. Ma il suo vero campo di battaglia è la famiglia: un groviglio di parenti, affini e attriti, in eterno conflitto per beghe di ogni sorta. È la storia al centro della commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso, “Qualcosa è andato storto”, in onda sabato10 gennaio alle 21.20 in prima visione su Rai 5.

Il colpo basso arriva quando la malattia colpisce la madre, matriarca inflessibile e regista occulta della vita familiare; da lì, l’eredità – vera protagonista occulta – scatena un’escalation tragicomica fatta di sospetti, rancori e alleanze instabili. Protagonisti, oltre a Buccirosso, Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano, Tilde De Spirito.

La produzione è di A.G. Spettacoli Tradizione e Turismo e le riprese sono state realizzate al Teatro Sala Umberto di Roma nel dicembre 2025, con la regia televisiva di Nicoletta Chiadroni. Progetto editoriale Felice Cappa, produttrice esecutiva Serena Semprini, a cura di Giulia Morelli, programmista multimediale Matilde Pieraccini.