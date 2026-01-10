Stasera su Rai 1 “The Voice Kids” con la prima Blind Audition

Su Rai 1 primo appuntamento con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” che porteranno i coach della quarta edizione di “The Voice Kids” a scegliere i concorrenti

Sabato 10 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 1 primo appuntamento con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” che porteranno i coach della quarta edizione di “The Voice Kids” – Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Nek – a scegliere i concorrenti che formeranno le loro squadre.

I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli talenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente nel proprio team. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso