Stasera risate assicurate su Rai Movie con il film “Modalità aereo”: la trama

“Modalità aereo”, un film di Fausto Brizzi con Lillo e Paolo Ruffini protagonisti principali, stasera su Rai Movie: ecco la trama

Diego è un imprenditore di successo. Ricco e poco curante del bene altrui, non si fa scrupoli a sminuire il prossimo, ma il suo atteggiamento gli si ritorce contro quando dimentica nel bagno di un aeroporto il suo cellulare di ultima generazione a cui sono collegati profili social, contatti e carte di credito. I due inservienti Ivano e Sabino, maltrattati in precedenza dall’arrogante manager, decidono di vendicarsi e di sfruttare la lunga durata del suo volo verso Sidney per rubargli la sua vita digitale e non solo.

E’ la trama del film di Fausto Brizzi “Modalità aereo”, che Rai Movie propone sabato 10 gennaio 2026, alle 21:15: una commedia con Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti.